Председатель "Жители блокадного Ленинграда": "Мы все повзрослели, когда начались бомбежки"

В 1941 году Елене Тихомировой было 6 лет.

Председатель общества "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова рассказала "Петербургскому дневнику" о непростой жизни в осажденном городе. В 1941 году ей было всего 6 лет.

Мы все повзрослели, когда начались бомбежки. А зимой 1942 года я навсегда перестала плакать. Елена Тихомирова

Елена Тихомирова рассказала, что тогда они жили в чужой квартире на Петроградской стороне. Когда началась бомбежка, они хотели с 8 этажа спуститься в убежище, но бомба угодила прямо в дерево у дома.

Был такой страх, что после этого я навсегда перестала плакать. Но начала заикаться. Елена Тихомирова

Председатель общества "Жители блокадного Ленинграда" отметила, что ей очень жаль, когда она видит по телевизору детей, живущих на Донбассе. По ее мнению, ужас войны навсегда изменит их жизнь.

Сегодня, 27 января, Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище в День полного снятия блокады Ленинграда.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)