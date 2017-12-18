Предприниматель Евгений Пригожин сделал "подарок" американскому прокурору: он официально зарегистрировал компанию "Конкорд Кейтеринг". Ранее это название существовало только в документах США о вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Теперь "Конкорд Кейтеринг" официально существует.

Бизнесмен Евгений Пригожин объявил изданию "РБК", что он зарегистрировал фирму "Конкорд Кейтеринг". Так он "передал привет" американским властям, которые ранее обвиняли несуществующую организацию во вмешательстве в выборы президента США.

До этого “Конкорд Кейтеринг” упоминалась только в отчетах одиозного спецпрокурора США Роберта Мюллера. Теперь ситуация изменилась. С 27 февраля 2018 года “Конкорд Кейтеринг” отмечена в Едином госреестре. Владельцем и руководителем компании значится Евгений Пригожин. Согласно документации, фирма занимается доставкой продуктов питания, а также оказывает ресторанные услуги. Основным офисом является здание на Васильевском острове в Северной столице.

США так будет проще бороться с теми воздушными шариками, которые они сами себе придумали Евгений Пригожин, бизнесмен



Напомним, что компания “Конкорд Кейтеринг” была упомянута в докладе специального прокурора США Роберта Мюллера. Ее вписывали в контекст так называемой “фабрики троллей” - предприятия, которое якобы платило деньги за размещение необходимых текстов в американских социальных сетях. Спецпрокурор и его окружение указали на 13 россиян, которых считают организаторами данного проекта. Среди попавших в список оказался и Евгений Пригожин. По данным иностранного правительства, центральное управление организации располагается в Санкт-Петербурге.

Кроме “Конкорд Кейтеринг” в докладе фигурировали еще девять организаций. Наиболее значимыми фигурантами стали "Агентство интернет-исследований" и Concord Management and Consulting LLC. Вторая компания, по мнению американцев, занималась организацией питания на высокопоставленных приёмах и принадлежала Евгению Пригожину. Официальный сайт организации concord-catering.ru называет компанию Concord Catering, однако такое юридическое лицо отсутствовало в России до 27 февраля.

Если американцы хотят что-то найти, мы с радостью готовы им помочь. Именно для этого я зарегистрировал компанию "Конкорд Кейтеринг", которая ранее никогда не существовала. Но если она присутствует в обвинении Мюллера, то пусть будет Евгений Пригожин, бизнесмен

Своими действиями бизнесмен решил показать миру абсурдность высказываний американского чиновника, а также выводов комиссии во главе с прокурором США. Действительно, получается, что иностранные коллеги выдвинули обвинения российской компании, которой даже не существовало на момент проведения выборов президента в 2016 году. Чтобы не “расстраивать” коллегию по рассмотрению данного вопроса, Пригожин решил создать и узаконить “Конкорд Кейтеринг”.

Как говорится, любые пожелания Мюллера за мои деньги Евгений Пригожин, бизнесмен

Предприниматель называет смешной сложившуюся ситуацию. Американцы просто выдвинули серьезные обвинения в адрес организации, которая никогда не существовала. Теперь она появилась, и в этих условиях США будет еще сложнее придумать какую-либо клевету на российскую фирму. Ведь за любые вымышленные слова о существующем бизнесе придется отвечать перед законом.

Евгений Пригожин также отказывается подтверждать сведения о своей связи с какой-либо “фабрикой троллей”. Ни одна из структур бизнесмена, по его словам, никогда не работала с масс-медиа и социальными сетями в Северной Америке. Версия Минюста говорит о том, что "Агентство интернет-исследований" ("фабрика троллей") с 2014 года оказывало влияние на политическую жизнь в США, осуществляя свою деятельность на средства компаний, связанных с Пригожиным.

Фото: