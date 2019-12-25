Бывший манеж Половцовых на набережной Крюкова канала признали памятником

В настоящее время здесь находится Открытая киностудия "Лендок" – культурно-образовательный кластер, в котором проходят концерты, кинопремьеры, мастер-классы, творческие вечера и фестивали.

‎Бывший манеж Половцовых, расположенный на набережной Крюкова канала, 12, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. По информации КГИОП, это здание было возведено в 1889 году по проекту архитектора Максимилиана Месмахера для сенатора и секретаря Государственного совета Александра Половцова и его жены, Надежды Михайловны, приёмной дочери барона Александра фон Штиглица.

‎Александр Половцов был истинным ценителем и знатоком лошадей. В этом манеже проходили тренировки, уроки верховой езды и соревнования по выездке. После 1910 года здесь располагались небольшой театр, оперетта и дом искусств.

В 1946 году здание стало домом для Ленинградской студии кинохроники, где создавались короткометражные и документальные фильмы, освещающие различные этапы истории нашей страны, глобальные проблемы человечества и моральные аспекты жизни.

‎Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга