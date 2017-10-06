"Битва экстрасенсов" 18 сезон: в 3 серии ясновидящие будут искать приведений

В субботу, 7 октября на телеканале ТНТ выходит третий выпуск 18 сезона программы "Битва экстрасенсов". Посмотреть его можно будет сразу после выхода в эфир.

В субботу, 7 октября зрители телеканала ТНТ увидят новый выпуск программы "Битва экстрасенсов". Сейчас идет уже 18 сезон передачи.







В третьем выпуске передачи экстрасенсам предстоит разгадать тайну одной семьи. Перед участниками предстанут мать и шестеро детей, точнее только двоим из них она приходится матерью. Ясновидящим предстоит узнать, кто именно из детей связан с женщиной родственными узами. Ход эксперимента будет курировать скептик Сергей Сафронов.







Также экстрасенсам предстоит посетить настоящий дом с приведениями, точнее квартиру. Четыре комнаты, одна семья и целая куча призраков. Некогда люди жили здесь в мире и покое, но теперь готовы оставить собственное жилище. Хозяйка квартиры и домочадцы вздрагивают от каждого шороха, они боятся потусторонних существ. По мнению хозяйки, нечистая сила стала посещать дом из-за смерти родственников. Смогут ли экстрасенсы почувствовать присутствие духов?







Все участники проекта: Иван Шабанов, Никита Турчин, Максим Никитин, Олеся Молчанова, Ирина Маклакова, Александр Кинжинов, Марина Зуева, Рустам Зартдинов, Софья Егорова, Константин Гетцати, Ирина Волкова, а также Дана и Жан Алибековы.







Напоминаем, что новую серию зрители смогут посмотреть 7 октября в 20:00 на телеканале ТНТ. Не пропустите премьеру!



Фото: ВКонтакте/Битва экстрасенсов



Видео: промо ТНТ