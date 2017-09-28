"Битва экстрасенсов" 18 сезон: во 2 серии экстрасенсы будут искать человека по крови и слушать изгнание бесов

В субботу, 30 сентября на телеканале ТНТ выходит второй выпуск 18 сезона программы "Битва экстрасенсов". Посмотреть его можно будет сразу после выхода в эфир.

В субботу, 30 сентября зрители телеканала ТНТ замрут перед экранами, ведь стартует новый выпуск программы "Битва экстрасенсов". Сейчас идет уже 18 сезон передачи.



Свежий выпуск получил название "Испытание кровью". Почему кровью? Все просто. Участников направят в огромную заброшенную больницу, где находится 600 разных комнат, палат, а также операционных. Наверное, вы уже догадались, что в одной из таких комнат будет спрятан живой человек. Экстрасенсам предстоит найти его, имея при себе кровь спрятанного человека.







Если вы думаете, что это испытание жуткое, то дальше - больше.Экстрасенсы получат доступ к магнитофону, прислушавшись к звукам которого обычный человек не услышит ровным счетом ничего. Однако на нем записаны реальные аудиозаписи изгнания бесов из немки Аннелизы Михель, которая была одержима, по свидетельствам экзорцистов, 6-ю разными демонами. Смогут ли экстрасенсы узнать, что записано на магнитофоне и прочувствовать жуткую энергетику?













Напоминаем, что сейчас в проекте 12 участников, точнее 13 (в проекте выступает пара). В их числе: Иван Шабанов, Никита Турчин, Максим Никитин, Олеся Молчанова, Ирина Маклакова, Александр Кинжинов, Марина Зуева, Рустам Зартдинов, Софья Егорова, Константин Гетцати, Ирина Волкова, а также Дана и Жан Алибековы.







Первая серия 18 сезона "Битвы экстрасенсов" вышла 23 сентября.



Видео: ТНТ промо



Фото: кадры из промо