Билли Айлиш: биография, Instagram

В конце августа 17-летняя певица дала концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Множество молодых людей и подростков просто плакали от счастья, попав на ее концерт. Рассказываем,кто такая Билла Айлиш и почему от нее все тащатся.

Успех 17-летней юной Билли Айлиш в очередной раз доказывает, что можно рассказать всему миру о себе и своих талантах. Билли в 14 лет выложила видео на песню "Ocean Eyes" и проснулась знаменитой.

Детство и юность Билли Айлиш

Билли Айлиш Пират Бэйрд О"Коннелл родилась в Лос-Анджелесе 18 декабря 2001 года. У нее преимущественно ирландско-шотландское происхождение. Ее отец Патрик О"Коннелл мать Мэгги Бэйрд - фолк-музыканты, брат Финниас также увлекается музыкой. Родители в детстве перевели своих детей на домашнее обучение и Билли иногда целыми днями сочиняла музыку и песни. Мама Билли тоже сочиняла музыку, отец Отец играл на пианино и гавайской гитаре, делал микстейпы. Юная Билли Айлиш с 8 до 11 лет пела в детском хоре, занималась хореографией и снимала небольшие ролики на телефон.

Все началось с того, что в октябре 2015 года, когда Билли было 13 лет, она записала песню Ocean Eyes. Песню сочинил ее брат Финнеас (известен по своей роли Алистера в последнем сезоне сериала Glee), у которого на тот момент была своя группа. Билли спела песню, записала се на видео и опубликовала все на Soundcloud. Песню начали слушать миллионы, и девушку заметил лейбл Interscope Records.

Музыка Билли Айлиш

В 2016 году Darkroom и Interscope Records выпустили сингл Ocean Eyes в студийном звучании, чтобы его услышали меломаны всего мира. К концу года Билли записала еще один сингл "Six Feet Under". После этого Айлиш написала еще несколько песен, в том числе "Bored", которая стала официальным саундтреком сериала "Netflix" – "13 причин почему".

В июле 2017 года исполнительница объявила о долгожданном EP "Don"t Smile at Me". Альбом вышел в августе 2017 года, а в феврале 2018-го певица уехала в гастрольный тур под названием Where"s My Mind.

После тура вместе с артистом по имени Халид она записывает песню "Lovely", которая также вошла в список музыки сериала "13 причин почему". С осени 2018 по весну 2019 годов артистка один за одним выпускает треки, которые анонсирует как синглы дебютного полноформатного студийного альбома

Когда вышел альбом Билли, она стала самой юной артисткой, когда-либо забиравшейся на вершину чарта в Великобритании. Также она стала первым артистом, рожденным в XXI веке, которому удалось занять 1-е место в хит-параде Billboard 200.

Личная жизнь Билли Айлиш

Юная певица не любит правила и рамки, поэтому красит волосы в различные яркие цвета, появляется на публике в пижаме. Несмотря на стройную фигуру, почти всегда Билли носит широченные бесформенные балахоны, дополненные громоздкими аксессуарами.

В детстве Айлиш страдала тиками, вызванными синдромом Туретта. Певица никогда не скрывала этого и даже сама рассказала об этом недуге в Instagram.

Билли Айлиш много раз говорила, что никогда не употребляла наркотики, хотя в Интернете довольно часто пишут об этом. Артистка ведет здоровый образ жизни и вместе с семьей практикует вегетарианство.

И то, о чем многим хочется узнать, есть ли у Айлиш молодой человек. Но пока что певица молчит и выкладывает в Instagram, в основном, только свои фотографии.

Instagram Билли Айлиш

Ранее Билли Айлиш проспала вручение премии MTV Video Music Awards.

Фото: Instagram/ billieeilish

Видео: YouTube / Billie Eilish