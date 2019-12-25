19-летнего курьера мошенников посадили в колонию на 2 года за обман 77-летней петербурженки

Также он должен компенсировать ущерб пенсионерке, при этом сам он не получил оплату от кураторов.

В Московском районе Петербурга осудили 19-летнего студента, который обманул пожилую женщину и лишил её более миллиона рублей. Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего студента одного из колледжей Даниила Демина. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд установил, что в октябре 2024 года 77-летнему библиотекарю звонили неизвестные. Собеседники, представляясь лжеработниками правоохранительных органов и банка, убедили пенсионерку положить сбережения на "безопасный" счет. Женщину постоянно подгоняли и при этом просили никому не рассказывать об этом.

Пожилая женщина сняла со счета более 1 млн рублей и упаковала их в пакет. К дому пенсионерки на Витебском проспекте подъехал студент и по кодовому слову "троллейбус" забрал сбережения.

Молодой человек отправился в обменный пункт, где внес денежные средства на криптокошелек. За данную работу подсудимый должен был получить 15 тысяч рублей, однако с ним не расплатились.

Даниилу Демину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокурора Московского района в защиту прав пожилой потерпевшей о компенсации ей ущерба, причиненного преступлением.

Недавно мошенники обманули пенсионерку на 8 млн рублей, заставив продать квартиру.

Фото: Piter.TV