Жители Северо-Запада в 2022 году совершили безналичные платежи через Сбербанк на общую сумму почти 690 млрд рублей

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 407 млрд рублей).

В 2022 году на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил почти 690 млрд рублей. Это на 3% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников на пресс-конференции по итогам работы Сбера в СЗФО в 2022 году.

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 407 млрд рублей), Архангельская область (45 млрд рублей), а также Калининградская и Вологодская области (по 44 млрд рублей на каждую).

Как и годом ранее, в 2022 году преобладают платежи за коммунальные услуги (231 млрд рублей), сотовую связь и телеком (90 млрд рублей).

Среди дистанционных каналов по-прежнему наиболее популярным остаётся онлайн-банк. Прирост объёма платежей через этот канал за прошлый год составил почти 496 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в 2021 году.

Банкоматы и терминалы самообслуживания в прошлом году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты около 20 млн раз. Переводы через них составили по объёму почти 26 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Сбера