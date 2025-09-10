Бездомный пытался затащить в кусты 10-летнюю девочку в деревне Старая

Материалы, собранные следствием, переданы в соответствующие структуры для принятия дальнейших процессуальных мер.

Поздно вечером 9 сентября в полицию Всеволожского района обратилась 38-летняя мать девочки, сообщившая о нападении на свою десятилетнюю дочь. Женщина рассказала, что около девяти часов вечера на углу дома номер 21 по Первой Баррикадной улице в деревне Старая незнакомый мужчина внезапно напал на девочку, схватив ее за волосы и попытавшись затащить в заросли кустов. Девочке повезло: воспользовавшись секундной невнимательностью агрессора, ребенок вырвался и убежал.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудникам полиции удалось быстро установить личность преступника. Им оказался 68-летний бездомный, регулярно употреблявший алкоголь.

Нападавший был немедленно доставлен в участок, где полицейские приступили к расследованию обстоятельств произошедшего и проверяли его возможное участие в аналогичных инцидентах. Материалы, собранные следствием, переданы в соответствующие структуры для принятия дальнейших процессуальных мер.

