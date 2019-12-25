Все учащиеся 1 сентября могут бесплатно посетить Эрмитаж

По бесплатному входному билету доступны все экспозиции и выставки Главного музейного комплекса.

Государственный Эрмитаж поздравил всех учащихся с Днём знаний и напомнил о бесплатном посещении музея 1 сентября.

Все школьники, студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны, врачи-ординаторы 1 сентября смогут посетить Эрмитаж бесплатно. Акция действительна для учащихся российских учебных заведений всех форм обучения.

По бесплатному входному билету доступны все экспозиции и выставки Главного музейного комплекса. Оформить билеты для учащихся можно в кассах музея в день посещения либо на сайте. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий принадлежность к категории, указанной в билете.

При этом, студенты и дети до 18 лет могут посещать Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода бесплатно в любой день работы музея.

Фото: Эрмитаж