В офисах Сбера можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон

Сотрудник банка поможет провести необходимые настройки и запустить приложения.

Во всех офисах Сбера в Петербурге теперь можно установить на смартфон Сбербанк Онлайн и другие полезные приложения. Сотрудник банка поможет провести необходимые настройки и запустить сервисы. Услуга бесплатная.

В банке клиенты могут подключить определитель входящих нежелательных звонков, установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам Сбера, получить консультацию по установке магазина приложений для Android.

Мы видим, что некоторые клиенты испытывают затруднения при установке необходимых сертификатов, приложений и настроек смартфона, поэтому оказываются без важных для них инструментов только потому, что не знают, куда им обратиться. Теперь можно прийти в Сбер и решить такие вопросы. Мы прогнозируем, что услуга будет востребована у петербуржцев, особенно у старшего поколения, и к тому же повысит кибербезопасность наших клиентов. Всю техническую и консультационную помощь нашим клиентам мы будем оказывать совершенно бесплатно. Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: пресс-служба Сбера