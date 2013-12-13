Петербуржцы смогут бесплатно отправить своим мамам уникальные открытки

Акция пройдет в последнее воскресенье ноября в центральном атриуме Лето с 12:00 до 21:00.

ТРК Лето 24 ноября станет местом для теплых поздравлений ко Дню матери. В рамках акции "Открытка маме" гости и жители Петербурга смогут бесплатно отправить своим мамам уникальные открытки, дизайн которых разработали молодые авторы – студенты и выпускники вузов и колледжей города.

Акция пройдет в последнее воскресенье ноября в центральном атриуме Лето с 12:00 до 21:00. Участники смогут выбрать одну из 10 уникальных открыток, которую можно будет забрать с собой и вручить маме лично или отправить почтой в любую точку России.

Марки также можно будет получить на месте, здесь же будет стоять и почтовый ящик для отправки поздравлений.

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Фото: предоставлено оргинизаторами акции