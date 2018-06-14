При поддержке Сбера открылся бесплатный новогодний каток на Манежной площади

Каток работает ежедневно с 12:00 до 21:00 до 9 января 2023 года (1 января с 14:00 до 21:00).

При поддержке Сбербанка 17 декабря открывается бесплатный каток под открытым небом в историческом центре Санкт-Петербурга на Кленовой улице рядом с Манежной площадью. Ледовая площадка вновь стала частью традиционной новогодней городской ярмарки.

Уже третий год подряд бесплатный новогодний каток у Манежной площади создаётся при участии Сбера. Только в прошлом году по самым скромным подсчётам там побывало более 6,5 тысяч жителей и гостей города. Мы приглашаем всех желающих зарядиться атмосферой праздника и с пользой для здоровья провести время. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Каток работает ежедневно с 12:00 до 21:00 до 9 января 2023 года (1 января с 14:00 до 21:00). Вход свободный. Есть тёплая раздевалка. На время катания можно бесплатно воспользоваться коньками, а также обратиться за помощью к инструктору.

Фото: ВКонтакте/ Рождественская ярмарка на Манежной (архив)