Петербург бесплатный: какие городские музеи работают на безвозмездной основе

Piter.TV составил список культурных учреждений, за вход в которые не нужно платить.

В начале прошлой недели генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил о том, что музей станет бесплатным для всех по праздникам. Напомним, речь идет о Рождестве (7 января), 23 февраля, 8 марта, Дне космонавтики (12 апреля), Дне музеев (18 мая), Дне учителя (5 октября), Дне народного единства (4 ноября), Дне Святой Екатерины (7 декабря). Piter.TV составил список других культурных учреждений, за вход в которые не нужно платить.

Музей истории фотографии на улице Профессора Попова

За экскурсию необходимо дополнительно заплатить: 1300 рублей – детский билет, 1500 рублей – взрослый. В музее проходят и мастер-классы, к примеру, по проявке черно-белой фотопленки, "Фотограммы" и другие, с ценами можно ознакомиться на сайте учреждения. В коллекции музея представлены частные собрания кадров, фототехника, есть и фондохранилище с библиотекой. В первую очередь, что касается изображений, это винтажные отпечатки на различных видах бумаг.

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера)

День бесплатного посещения для всех – третий четверг месяца c сентября по апрель, билет можно получить в кассе. В Кунсткамере показана коллекция предметов старины, которые раскрывают историю и быт народов. Среди них Северная Америка, Латинская Америка, Япония, Африка, Ближний и Средний Восток, Китай и Монголия, Индия и Индонезия. Кроме того, есть Анатомический раздел, где собраны экспонаты с анатомическими аномалиями.

Фото: пресс-служба Кунсткамеры

Музей-квартира А. С. Пушкина

В музей получится попасть бесплатно в День рождения поэта (6 июня) и День памяти Пушкина (10 февраля). Информацию важно проверить на сайте учреждения в преддверии указанных дат. Например, работали бесплатно в этом году литературная экспозиция "А. С. Пушкин. Жизнь и творчество" и Мемориальный музей-лицей.

Ледокол "Красин" на набережной Лейтенанта Шмидта

Бесплатно посетить ледокол можно в первую среду месяца. Судно построили в Великобритании в 1916-1917 годах, имя в честь политического деятеля Леонида Красина было присвоено в 1927 году.

Фото: пресс-служба Смольного

Музей политической истории России на улице Куйбышева

Музей политической истории России можно посетить бесплатно в День музеев (18 мая). Учреждение хранит свидетельства политической жизни российского общества с конца XVIII века по начало XXI века, в коллекции насчитывают свыше 474 тыс. экспонатов. У музея есть два филиала: Детский музейный центр исторического воспитания (Болотная улица, 13) и Музей органов государственной безопасности (Гороховая улица, 2).

Музей современного искусства "Артмуза" на 13-й линии В. О.

В настоящее время доступны две выставки – "Студия Гигарт" и "Мир художника". Есть и постоянная экспозиция с работами художника Романа Ляпина.

Клуб-музей "Котельная Камчатка" (музей Виктора Цоя) на улице Блохина

Музей является бесплатным для всех, но, если вы хотите посетить концерт, то необходимо приобрести билет. Стоимость варьируется от 400 до 700 рублей. Бывшую промышленную котельную переделали в культурный центр, там работали Виктор Цой, Александр Башлачев, Святослав Задерий, Андрей Машнин, Олег Котельников, Виктор Бондарик, Евгений Титов и другие.

Фото: пресс-служба музея "Котельная Камчатка"

Музей истории профессионального образования на Синопской набережной

Музей считается частью Дворца учащейся молодежи Петербурга, его получится посетить по предварительной записи на сайте. Учреждение знакомит посетителей с историей и традициями российского профессионального образования, есть как постоянная экспозиция, так и временные выставки. Основные разделы: профессиональное образование в Российской Империи; система профессионально-технического образования в СССР; блокадный Ленинград, профессионально-техническое образование в годы Великой Отечественной войны; система профессионального образования РФ; "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", движение "Абилимпикс", World Skills-юниоры; дуальное образование.

Народный музей "А музы не молчали..." средней школы №235 имени Д. Д. Шостаковича

Музей посвящен культуре и искусству Ленинграда периода ВОВ. Как отмечает пресс-служба учреждения, ни один из музеев Северной столицы не рассказывает так подробно о духовной жизни осажденного города, людях искусства и трагических судьбах ленинградцев. Вход возможен бесплатно по предварительной записи на экскурсию.

Петербургский Горный музей на 21-й линии В. О.

Горный музей – учебно-научное подразделение Горного университета. В первую очередь сотрудники работают со студентами вуза, поэтому его посещение доступно по предварительной записи. Самостоятельно прийти можно каждую нечетную субботу месяца с 11:00 до 13:30, а сборные тематические экскурсии проводят каждую четную субботу месяца в 11:00, 12:00 и 13:00. При себе нужно иметь паспорт. В рамках экспозиции показывают минералогическое собрание, модельное собрание, техническое собрание и геологическое собрание.

Фото: пресс-служба Горного музея

Музей фонарей под открытым небом на Одесской улице

На Одесской улице в 1996 году установили шесть старинных фонарей, и этот момент считается открытием экспозиции. Именно здесь в городе начали изготавливать первые электрические осветительные приборы. А еще перед пешеходами предстает фигура рабочего, воссозданная под типаж фонарщика.

Центральный музей почвоведения имени В. В. Докучаева в Биржевом проезде

Учреждение получится посетить бесплатно в последний вторник месяца, только для самостоятельного осмотра основной экспозиции. Залы музея: "Почва – особое природное тело", "Спасите нашу почву", "Человек и почва" и "Географический".

Коллаж: Piter.TV / Freepik / Wikimedia Commons