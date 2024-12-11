Бесплатная вакцинация собак отечественным препаратом продолжается в Петербурге

В Петербурге продолжают бесплатную вакцинацию собак комплексным отечественным препаратом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 12 февраля.
Все ветеринарные клиники города с 1 января перешли с импортных прививок на вакцину производства РФ. Она защищает от бешенства и всех видовых инфекций.
Отмечается, что щенкам вакцину вводят с возраста от восьми недель, после процедуру проводят каждый год.
Все вакцины, которые можно встретить на рынке, они приблизительно одинаковые. То есть ветеринарная наука и вакцинология движутся во всем мире по одному пути. Наша вакцина ничем не уступает своим зарубежным аналогам и может применяться к собакам разного возраста без ограничений.
Алексей Мухин, старший научный сотрудник ООО "Ветбиохим"
Вакцинацию делают бесплатно при предъявлении паспорта с регистрацией в Петербурге.
В комплексную вакцинацию включены также выдача сопроводительного паспорта и чипирование. Ну и непосредственно сама вакцина. Вакцина отечественная, ничем не хуже импортной, даже лучше.
Ксения Свердлова, ветеринарный врач Городской ветеринарной станции
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Фото: pxhere (носит иллюстративная характер)
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