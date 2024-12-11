Бесплатная вакцинация собак отечественным препаратом продолжается в Петербурге

Все ветеринарные клиники города с 1 января перешли с импортных прививок на вакцину производства РФ.

В Петербурге продолжают бесплатную вакцинацию собак комплексным отечественным препаратом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 12 февраля.

Все ветеринарные клиники города с 1 января перешли с импортных прививок на вакцину производства РФ. Она защищает от бешенства и всех видовых инфекций.

Отмечается, что щенкам вакцину вводят с возраста от восьми недель, после процедуру проводят каждый год.

Все вакцины, которые можно встретить на рынке, они приблизительно одинаковые. То есть ветеринарная наука и вакцинология движутся во всем мире по одному пути. Наша вакцина ничем не уступает своим зарубежным аналогам и может применяться к собакам разного возраста без ограничений. Алексей Мухин, старший научный сотрудник ООО "Ветбиохим"

Вакцинацию делают бесплатно при предъявлении паспорта с регистрацией в Петербурге.

В комплексную вакцинацию включены также выдача сопроводительного паспорта и чипирование. Ну и непосредственно сама вакцина. Вакцина отечественная, ничем не хуже импортной, даже лучше. Ксения Свердлова, ветеринарный врач Городской ветеринарной станции

Ранее на Piter.TV: в Петербурге предложили создать общероссийский реестр питомцев.

Фото: pxhere (носит иллюстративная характер)