Беспилотные трамвайные вагоны протестируют в Петербурге

Программа модернизации трамвайных депо будет проходить до 2028 года.

В Петербурге начнут тестировать беспилотные трамваи. До 2024 года город получит более 300 вагонов, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 11 октября.

Трамвайное депо №7 уже проходит модернизацию. В ходе первого этапа обновили один из цехов, где установили современные станки, оснащенные очками виртуальной реальности для обучения сотрудников. Кроме того, оборудована ремонтная зона вагонов.

В рамках исполнения поручения президента по обновлению подвижного состава в городе. Это программа модернизации "Горэлектротранса", которая предусматривает не только приобретение новых трамваев, но и обновление инфраструктуры. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Программа модернизации трамвайных депо будет проходить до 2028 года.

Ранее мы рассказывали о том, что регулярные беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева" запустила StarLine.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"