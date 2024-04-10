Берёзовый сок может стать новым направлением агропромышленного бизнеса в Ленобласти

Бизнес видит перспективы в легальной заготовке этого продукта.

Власти ужесточают контроль за лесопользованием, но это не останавливает предпринимателей, увидевших потенциал в заготовке берёзового сока. В Ленинградской области, где сосредоточены значительные ресурсы березняков, местные производители начинают осваивать этот рынок, несмотря на усиление надзора со стороны государства.

Как сообщает Деловой Петербург, в 2025 году в России продолжится усиление лесного контроля. Повышение эффективности надзора и выявление нарушений — приоритетная задача. Благодаря изменениям в законодательстве можно защитить леса от нерационального использования, заявила председатель комитета госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева.

Однако бизнес видит перспективы в легальной заготовке берёзового сока. В отличие от частных сборщиков, которые рискуют получить штрафы до 4 тыс. рублей за добычу в заповедных зонах, компании могут работать на специально отведённых участках, предназначенных под рубку в ближайшие годы. Это позволяет минимизировать ущерб для леса и легализовать производство.

Ленинградская область становится одним из ключевых регионов для развития этой ниши. Благодаря мягкому климату сезон сбора здесь длится до 55 дней, что выгодно отличает его от других территорий. Кроме того, в регионе уже действуют местные производители, экспериментирующие с переработкой сока — от создания сиропов до кондитерских изделий.

Поддержку отрасли оказывают и власти: 19 апреля в Невской Дубровке пройдёт 12-й фестиваль берёзового сока, призванный популяризировать продукт. Аналитики отмечают, что при грамотном подходе этот сегмент может стать новым направлением агропромышленного бизнеса на Северо-Западе.

Ранее Piter.TV сообщал, что средняя зарплата петербургских экологов выросла до 75 тыс. рублей.

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