Белый дом раскритиковал USAID за "нелепые траты" и поддержку сомнительных проектов

Администрация США обнародовала список "нелепых трат" Агентства по международному развитию (USAID), которое в настоящее время проходит реорганизацию и пересмотр своей деятельности в сфере иностранной помощи. В перечень вошли расходы на проекты, связанные с поддержкой террористических организаций, а также финансирование инициатив, которые вызвали вопросы у американских властей.

На протяжении десятилетий USAID не отчитывалось перед налогоплательщиками, выделяя огромные суммы на абсурдные, а в некоторых случаях откровенно злонамеренные проекты, которые продвигались бюрократами без должного надзора. говорится в заявлении Белого дома

Среди примеров нецелевого использования средств упоминаются сотни тысяч долларов, направленные некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими группами, — даже после того, как генеральный инспектор начал расследование. Также отмечается финансирование продовольственной помощи сирийским боевикам, связанным с запрещённой в США и России террористической организацией "Аль-Каида".

Критике подверглись и проекты, связанные с продвижением прав трансгендеров за рубежом. В частности, USAID выделило 47 тысяч долларов на постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии и 32 тысячи долларов на создание "трансгендерных комиксов" в Перу.

Кроме того, сотни миллионов долларов из бюджета USAID были потрачены на строительство ирригационных каналов и закупку удобрений в Афганистане. Однако, как утверждает Белый дом, эти ресурсы в итоге используются для производства героина. Ещё одним примером "нелепых трат" стал мюзикл в Ирландии, продвигающий политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), на который агентство выделило 70 тысяч долларов.

При этом администрация не предоставила официальных данных о госзакупках, сославшись вместо этого на публикации в консервативных СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что агентство тратит средства налогоплательщиков на проекты, которые не соответствуют интересам страны.

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