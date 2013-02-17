Театр Комедии им. Акимова отметил юбилей – 95 лет

На сцене знаменитой площадки с речью выступил губернатор Северной столицы.

Сегодня губернатор города Александр Беглов со сцены Театра Комедии имени Акимова поздравил коллектив заведения с 95-летием площадки. Он назвал театр живой историей и символом культурных традиций города. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга.

Особенно Беглов подчеркнул значимость театрального коллектива во время блокады Ленинграда, рассказов о тридцати артистах, которые добровольно ушли на фронт во время Великой Отечественной войны.

В годы войны труппа театра в эвакуации поставила 16 спектаклей. Собрала 15 тысяч рублей на танковую колонну и 100 тысяч рублей на боевой самолёт "Ленинградский театр Комедии". Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Помимо прочего глава города отметил бережное отношение коллектива театра к сложившимся почти за столетие традициям площадки. В честь праздника Беглов выдал Театру Комедии два сертификата – на финансирование новой постановки по спектаклю "Тень", который считается визитной карточкой заведения, и на замену кресел в зрительском зале.

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