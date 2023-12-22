Спектакль "Правда — хорошо, а счастье лучше"

Постановку покажут в Театре комедии им. Акимова 3 мая. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Постановка по пьесе Александра Николаевича Островского о правде, человеческих отношениях и любви. В доме богатой купчихи Мавры Тарасовны Барабошевой все чинно, строго и безупречно, однако это лишь иллюзия, фальшивый образ идеального семейства. На деле сын героини растратил все имущество на попойки и развлечения, приказчики подделывают документы, садовник ворует яблоки. Сама Мавра, кстати, тоже не без греха. Властная хозяйка закрывает глаза на слабости сына и домашних — лишь бы все было "по ее воле". В эту картину мира не вписывается только бедный служащий Платон, который привык говорить правду. Не понимает Мавра и красавицу-внучку Поликсену, которая унаследовала своенравный характер бабушки и влюбилась в проходимца Платона. Мавра Тарасовна готова мириться со всем, не признает она только честность и любовь к свободе. И не сдобровать влюбленным, если бы не появление в их доме гостя из прошлого — отставного унтер-офицера Силы Ерофеича Грознова...

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова