Директор ТЮЗа рассказала о предстоящих премьерах

Новый театральный сезон начался три месяца назад, и этот период оказался насыщенным событиями.

Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева завершил гастроли в Алжире. Директор театра Светлана Лаврецова поделилась планами на будущее в интервью "Петербургскому дневнику".

Новый театральный сезон начался три месяца назад, и этот период оказался насыщенным событиями. Театр начал сезон с гастролей в Москву, где представил мюзикл "Обыкновенное чудо" на фестивале "Вдохновение". Позже он показал спектакль "Мещане" на фестивале Евгения Миронова "Горький в Парке Горького". В сентябре и октябре театр побывал с гастролями в Астане, Ярославле и Астрахани, представляя спектакль "Нос" по пьесе Николая Гоголя. В декабре планируется выступление на фестивале в Пскове, посвящённом творчеству режиссёра Тимура Кулаева.

Кроме российских городов, театр посетил и зарубежные страны. В Астане они участвовали в проекте "Искусство и просвещение без границ", а затем отправились в Алжир, где показали спектакль "Медведь" по Антону Чехову на XIII Международном театральном фестивале.

Впереди у театра еще много интересных поездок. В конце ноября артисты планируют отправиться в Тунис на фестиваль "Театральные дни Карфагена" со спектаклем "Бедная Лиза" по Николаю Карамзину. В декабре они сыграют "Варвару-красу, длинную косу" на Международном фестивале детских театров в Набуле, а также покажут эту постановку в "Русском доме" в Белграде. В следующем году театр планирует поехать в Иран на фестиваль с постановкой "Медведь", а также совершить гастроли по городам России и Сербии.

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Фото: citywalls.ru (Наталия)