В комитете по культуре Петербурга рассказали, как провести школьные каникулы с детьми

В этот период пройдут различные фестивали.

В школах с 28 октября начнутся осенние каникулы. В комитете по культуре Петербурга поделились идеями, как провести эти дни вместе с детьми.

Отмечается, что вновь открывается ежегодный фестиваль "Детские дни". Участников ожидают музейные маршруты, игры-лаборатории, философские странствования и исследовательские прогулки. А с 28 октября по 4 ноября в театре "На Неве" состоится Осенний фестиваль сказочных спектаклей. Будут показаны спектакли "Бременские музыканты", "Два клена, или Как Иванушка Бабу-Ягу победил", "Гуси-лебеди и Баба Яга" и другие.

Также на сцене театра "Буфф" 28 октября представят постановку "Мой дедушка живет на Сатурне". Веселая фантазия о самом важном в жизни ребенка. В этот же день "Театральный проект 27" покажет спектакль "Тетрадь мщения". Основа его лейтмотив – тема мести и прощения.

C 31 октября по 3 ноября в Северной столице пройдут гастроли Хакасского национального театра кукол "Сказка" имени Л. Г. Устинова. Гостей из Абакана примет Большой театр кукол, на его сцене получится увидеть постановки "ЧелоВЕК", "Как котенок учился мяукать" и "Соседи". В последние дни каникул, 2 и 3 ноября, в БКЗ "Октябрьский" ожидаются показы балета-феерии "Бал сказок" в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Николая Андросова.

Ранее мы рассказывали о том, что школьники Ленобласти обзаведутся универсальной картой.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга