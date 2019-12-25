В Кронштадте пройдет водный фестиваль "Балтийская миля"

Петербург напомнит о себе как о водной столице России.

На территории форта "Константин" в Кронштадте впервые пройдет Международный фестиваль скорости на открытой воде "Балтийская миля 2022".

По словам организаторов, комитета по развитию туризма Петербурга, фестиваль объединит на одной площадке представителей авто, мото- и велосообществ. Зрители увидят соревнования и показательные выступления на самой разнообразной водно-моторной технике, заплыв на шутейных транспортных средствах, масштабную экспозицию ретро, спортивной и кастомной авто- и мототехники.

Также на мероприятии будет музыкальная программа с участием диджеев и артистов. Вечер закончится пиротехническим шоу. Фестиваль пройдет 6 августа.

Фото: ВКонтакте / Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик