Сотрудники УФСБ ликвидировали место незаконной реализации алкоголя

Сотрудниками службы Росалкогольрегулирования было ликвидировано место, где проходила незаконная реализация алкогольной продукции

Редакции "Фонтанки" стало известно, что 27 декабря на автозаправочную станцию «Лигово» в Станционном поселке Красносельского района наведались сотрудники службы экономической безопасности УФСБ и Росалкогольрегулирования.

За станцией находился синий контейнер, в котором, после проверки совместно с сотрудником АЗС было обнаружено большое количество элитного и дорогого алкоголя. Каждая бутылка стоит 18 тысяч рублей. Они не были поделками, но хранились они без акцизных марок.

Также вместе с алкоголем находились настоящие представители парфюмерной промышленности и икра, которую можно было купить, связавшись по телефону с продавцом Владиславом.

Сотрудники "Фонтанки" позвонили Владиславу, на что получили ответ: "Не-е, в этом году никак — ни алкоголя, ни икры, ничего. Сотрудники ФСБ пришли, все заберут. А других точек нет".

По предварительным данным, товар действительно будут вывозить с заправочной станции и возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Фото: "Фонтанка"