Авторскую технологию лечения опухолей глаз представили в филиале петербургского НМИЦ "Микрохирургия глаза"

Учреждение внедрило самую успешную лечебную методику, признанную лучшей в мире.

Центр экспертиз офтальмоонкологии Санкт-Петербургского филиала НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" отметил десятилетний юбилей и представил уникальные методики лечения глазных новообразований, включая прогрессивный подход к терапии пациентов с редким заболеванием — синдромом Гиппеля-Линдау. Эта информация предоставлена пресс-службой учреждения, пишет "Петербургский дневник".

X съезд офтальмологов Беларуси с международными участниками, проходивший 11-12 декабря, подтвердил лидерство филиала в мировом масштабе по диагностированию и лечению указанного синдрома. Учреждение разработало и внедрило самую успешную лечебную методику, признанную лучшей в мире.

Применяемая технология селективной послойной транспупиллярной термотерапии позволяет точечно воздействовать теплом на поражённые участки, уничтожая опухоли и питающие их кровеносные сосуды, предупреждая рецидивирование болезни. Процедура выполняется посредством уникального отечественного лазерного оборудования, которое разрабатывалось специалистами около 30 лет.

За рубежом в одной клинике одновременно лечатся не более 50 больных с указанным синдромом. Между тем, только в петербургском отделении терапию прошли более сотни пациентов, проведено удаление свыше 400 глазных опухолей. Научно-практический центр тесно взаимодействует с белорусскими коллегами, чьи клиники также применяют данную уникальную технику в клинической практике.

Фото: Кира Аллейнова