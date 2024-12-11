Рукопись с автографом Виктора Цоя выставлена на аукцион за 1,5 млн рублей

На предыдущем аукционе "Литфонда" рукопись песни "Хочу перемен!" была продана за 3,6 миллиона рублей.

Рукопись песни "Прохожий", написанную основателем группы "Кино" Виктором Цоем в апреле 1986 года, выставят на продажу. Аукционный дом "Литфонд" проведет торги 23 января в Петербурге.

В рукописи название песни звучит как "Сильная личность". Под текстом песни Нина Барановская, методист Ленинградского межсоюзного дома самодеятельного творчества, где функционировал рок-клуб, написала, что исполнение песни допускается на внутриклубных мероприятиях.

Песня "Прохожий" входит в альбом "Группа крови" 1988 года. Её премьера состоялась 3 июня 1987 года на V фестивале ленинградского рок-клуба. Композицию собирались удалить из альбома, так как она не помещалась на 45-минутную кассету, но в итоге сохранили.

Рукописи Виктора Цоя традиционно пользуются спросом на аукционах: на предыдущем аукционе "Литфонда" рукопись песни "Хочу перемен!" была продана за 3,6 миллиона рублей. Рукопись песни "Прохожий" представляет собой произведение музейного уровня, начальная цена на неё стартует от 1,5 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба "Литфонда"