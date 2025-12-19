Из Петербурга в Белоруссию запустят два новых автобуса

Транспортировка пассажиров будет осуществляться современными комфортабельными автобусами большой вместительности на 50 посадочных мест.

Петербург увеличивает количество маршрутов международного автобусного сообщения с Беларусью. Начиная с предстоящей субботы запускаются два новых регулярных рейса, следующих в города Барановичи и Бегомль. Отправляться автобусы будут с городского автовокзала, находящегося в ведении СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта", как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Первый рейс (№0608) отправляется в Барановичи 24 января в 23:30. Путешествие займет около 14 часов с промежуточными остановками в городах Витебск и Минск. График движения — еженедельно, по субботам.

Второй рейс (№3189) начнёт движение 5 февраля, стартуя каждые двое суток в 22:00. Продолжительность путешествия составит 11 часов с единственной остановкой в Пскове. Вся информация указана по московскому времени.

Транспортировка пассажиров будет осуществляться современными комфортабельными автобусами большой вместительности на 50 посадочных мест. Салоны оснащены удобствами: туалетами, системой кондиционирования, разъемами USB для зарядки устройств и беспроводным доступом в Интернет.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга