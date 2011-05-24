В Парголово автобус протаранил стеклянную остановку

К счастью, предварительно, никто не пострадал.

В Парголово автобус врезался в стеклянный остановочный павильон. По данным tg-канала "Mash на Мойке", конструкция завалилась набок.

ДТП произошло накануне вечером. На фотографиях от очевидцев видны осколки и шокированные петербуржцы. К счастью, предварительно, никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что пожилая женщина на Nissan сбила школьницу на Васильевском острове. В результате девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Вынесено определение по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: Telegram / Mash на Мойке