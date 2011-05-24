  1. Главная
В Парголово автобус протаранил стеклянную остановку
Сегодня, 8:59
К счастью, предварительно, никто не пострадал.

В Парголово автобус врезался в стеклянный остановочный павильон. По данным tg-канала "Mash на Мойке", конструкция завалилась набок. 

ДТП произошло накануне вечером. На фотографиях от очевидцев видны осколки и шокированные петербуржцы. К счастью, предварительно, никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что пожилая женщина на Nissan сбила школьницу на Васильевском острове. В результате девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Вынесено определение по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

