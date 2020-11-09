В Петербурге открылась выставочная площадка "Автоблогер LIVE"

Новую интерактивную площадку в Outlet Village Пулково оценила корреспондент Александра Родионова.

В субботу, 9 октября в Петербурге состоялось торжественное открытие пространства, в котором приняли участие автоблогеры. В первый же день они представили свои уникальные проекты на площадке "Автоблогер LIVE".

Под одной крышей собрали девять автомобилей, завоевавших всероссийскую известность. Константин Заруцкий (известный как AcagemeG), привез свои самые именитые проекты, среди которых: экстравагантный Bentley на гусеницах, модифицированный "ЗИЛ 600 сил", а также самую известную "Ниву" в стране – "Русского раптора", который принадлежит автопарку Velgutsgarage, но создавался заботливыми руками Константина.

Евгений (NEW IRON) показал свой первый проект "Вспыш" (он же Porshe Cayenne "Багги"), над которым 1,5 года шла кропотливая работа. Георгий Медведев ("Независимый эксперт") представил не просто "Победу V8" под кодовым названием "1954", а настоящую машину "Безумного Макса". А Ярослав Ефремов – свой уникальный авторский проект Porsche Cayman.

Данила Хаинов (DanHainov) продемонстрирует полностью самодельный российский спорткар – "ЛАУРА 3", которую блогер собрал за 2 недели для участия в первом АвтоБлогерШоу (которое впоследствии переросло в причастный к пространству Summer Motor Fest).

Семья известного автогонщика Ивана Куренбина также решила принять участие в проекте и любезно предоставила два экспоната: так полюбившегося публике "Молнию Маккуин" и гоночную Mazda RX-7, на которой пилот прошел внушительное количество гоночных трасс.

Специально для площадки Автоблогер LIVE Межрегиональный контактный центр разработал технологию дополненной реальности, которая позволит оживить каждый экспонат и послушать про секреты их производства лично от ведущих автоблогеров страны.

Автоблогер LIVE стал грандиозным выходом в офлайн и будет центром притяжения для всех любителей уникальных авто и поклонников творчества национально известных автомобильных блогеров. Экспозиция будет открыта до конца января 2022 года.

Материал подготовила Александра Родионова / Piter.tv