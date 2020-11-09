Самая низкая "Нива" и Молния Маккуин: в Петербурге прошла выставка "АвтоБлогерШоу"

Петербуржцы увидели около 110 уникальных автомобилей в Экспофоруме. Их представили блогеры.

В Петербурге прошла двухдневная выставка уникальных автомобилей "АвтоБлогерШоу". В Экспофоруме представили автомобили известных блогеров и машины в стиле ретро. Петербуржцы увидели около 110 машин: от советского "Запорожца" до автомобиля в стиле Молнии Маккуин.

На площадке представлены несколько типов автомобилей: ретро-автомобили отечественные и иностранные, шоукары блогеров, которые приедут и расскажут, как они собирали шоукары, реальные участники экспедиций, машины, которые прошли от Калининграда до Владивостока, ездили в Арктике, по бездорожью, специально созданные машины для экстремального туризма в России. Алексей Вальков, представитель соорганизаторов "АвтоБлогерШоу"

Одним из экспонатов выставки стала LADA Granta, проехавшая от Карелии до Владивостока.

Единственное, что мы сделали — полностью ее утеплили, разобрали до настоящего металла, наклеили вибро- тепло- шумоизоляцию, окна оставили, поэтому в ней было очень холодно в -50 и больше градусов. Машина ни разу не ломалась, один раз она загорелась, два раза я чуть не замерз в ней полностью в -56 градусов, это было в Бурятии. В остальном, все было хорошо. Святослав Лезин, автор проекта "Карелопитеки"

На выставке представили спортивные автомобили, например, проект Лаура-3 или самодельный Pontiac Fiera.

Я купил донора — Pontiac Fiera, разобрал полностью эту машину, собрал по болтику с нуля техническую часть, совершенно новый кузов, все кузовные панели здесь отличаются от донора. Совершенно другой дизайн и другой интерьер. Данила Хаимов, автоблогер

Среди необычных экспонатов — самая заниженная в мире "Нива" от команды iling show.

Здесь все от "Жигулей", то есть от "ВАЗа", все доработанное, отпилили низ, сделали кастомную подвеску, платформу, поставили на пневму. А так, кроме металлопроката, здесь все штатное. Алексей, участник проекта iling show

Кроме выставки посетителей ждала насыщенная программа: встречи с блогерами, обсуждения и автограф-сессии.

Фото и видео: Piter.TV