Авиабомбу времен ВОВ нашли во Всеволожском районе и уничтожили

Опасную находку заметил местный житель.

В лесу во Всеволожском районе Ленобласти местный житель обнаружил авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в МЧС России 26 августа.

Находку вывезли из лесного массива и уничтожили сотрудники пиротехнического расчета Невского спасательного центра из Петербурга.

МЧС Петербурга напоминает: при обнаружении опасных предметов их не нужно трогать руками, а лучше обозначить место подручными средствами и вызвать специалистов по номеру 112. Пресс-служба МЧС России

Видео, фото: пресс-служба МЧС России