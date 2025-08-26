Авиабомбу времен ВОВ нашли во Всеволожском районе и уничтожили

В лесу во Всеволожском районе Ленобласти местный житель обнаружил авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в МЧС России 26 августа.
Находку вывезли из лесного массива и уничтожили сотрудники пиротехнического расчета Невского спасательного центра из Петербурга.
МЧС Петербурга напоминает: при обнаружении опасных предметов их не нужно трогать руками, а лучше обозначить место подручными средствами и вызвать специалистов по номеру 112.
Пресс-служба МЧС России
Ранее на Piter.TV: за август росгвардейцы обезвредили почти 30 боеприпасов времен ВОВ в Петербурге и Ленобласти.
Видео, фото: пресс-служба МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все