Сегодня, 14:56
Авиабомбу времен ВОВ нашли во Всеволожском районе и уничтожили

Опасную находку заметил местный житель.

В лесу во Всеволожском районе Ленобласти местный житель обнаружил авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в МЧС России 26 августа. 

Находку вывезли из лесного массива и уничтожили сотрудники пиротехнического расчета Невского спасательного центра из Петербурга. 

МЧС Петербурга напоминает: при обнаружении опасных предметов их не нужно трогать руками, а лучше обозначить место подручными средствами и вызвать специалистов по номеру 112. 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее на Piter.TV: за август росгвардейцы обезвредили почти 30 боеприпасов времен ВОВ в Петербурге и Ленобласти. 

Видео, фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: авиабомба, всеволожский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

