Сбер начал выдавать кредиты по "Арктической ипотеке"

По этой льготной программе банк уже получил более двух тысяч заявок от жителей северных территорий страны.

С 8 декабря, сразу после вступления в силу постановления Правительства РФ, Сбер начал выдавать кредиты по программе "Арктическая ипотека" на основе поданных ранее заявок.

Уверен, что Арктическая ипотека поможет тысячам граждан, проживающих на северных территориях нашей страны, улучшить свои жилищные условия. За прошедший месяц мы получили более двух тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней. Технологии Сбера позволяют рассматривать заявки в максимально короткие сроки – в течение нескольких минут. Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка

По программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома – с привлечением подрядчика либо своими силами. В сельских населённых пунктах и моногородах можно приобрести и вторичное жильё.

Сниженная процентная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Ставка по программе – от 2% с учётом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса – 20,1% стоимости недвижимости. Срок ипотеки – до 20 лет. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей.

Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года. Подать заявку можно на сайте Домклик.

Основная аудитория арктической ипотеки — молодые семьи. Но есть и другие категории граждан, которым доступна льготная ипотека по ставке до 2% годовых:

– молодые семьи (оба супруга не старше 35 лет);

– граждане не старше 35 лет, имеющие детей в возрасте до 19 лет;

– участники программы "Дальневосточный гектар" и "Повышение мобильности трудовых ресурсов";

– работники государственных и муниципальных медицинских и образовательных организаций, имеющие стаж работы в таких организациях не менее пяти лет;

– вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР.

На данный момент "Арктическую ипотеку" можно оформить в 20 российских банках.

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