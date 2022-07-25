Лазерная эпиляция: типы аппаратов, что сейчас в моде, и почему это выгодно для салонов

Теперь аппараты для лазерной эпиляции очень быстро обрабатывают кожу (тысячи вспышек в минуту!), в них есть системы охлаждения, чтобы почти не чувствовать саму процедуру, и они сами подстраиваются под тип кожи и волос.

Лазерная эпиляция была и остается одной из процедур, ради которой в салоны красоты не прекращается поток клиентов. Причина – на поверхности. И девчонки, и парни, которых, кстати, тоже стало ходить на процедуры больше, хотят побыстрее избавиться от лишних волос, и чтобы это было безопасно и надолго.

Раньше аппараты были "рабочие", но со своими технологическими недостатками: мало что умели и не всем подходили. Сейчас все иначе. Новый аппарат для эпиляции, с улучшенными функционалом и аппаратной частью – это и видимый результат, и комфорт, и скорость. Как итог, и пациентам хорошо, и мастерам удобно.

– Разновидности аппаратов

– Трендовые технологии

– Отличие старых и новых аппаратов

– Выгода для салонов

– Советы по выбору

Внимание! Имеются ограничения и противопоказания. Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным врачом, дерматологом и косметологом.

Какие бывают аппараты

Александритовые (755 нм) лазеры отлично подходят для светлой кожи и тонких волос. Работают быстро, большие участки можно обработать влет. Но если кожа смуглая, надо быть аккуратнее.

Диодные аппараты для лазерной эпиляции (800–940 нм) – это, если не вдаваться в подробности, обычные лазеры, которые подходят почти для любой кожи и волос. Врачи их любят, потому что они неплохо справляются с работой.

Nd:YAG (1064 нм) или неодимовые действуют глубже всех. Они меньше влияют на меланин, поэтому шанс получить ожог или раздражение меньше.

Комбинированные платформы – это относительно новый подход. В них сразу несколько видов волн, так что можно подобрать программу под каждого клиента. Один такой лазерный аппарат подойдет и для светлой кожи с пушком, и для жестких темных волос на смуглой коже.

Что сейчас в тренде

Сейчас все хотят, чтобы лазерная эпиляция была как можно более комфортной и доступной. Теперь аппараты для лазерной эпиляции очень быстро обрабатывают кожу (тысячи вспышек в минуту!), в них есть системы охлаждения, чтобы почти не чувствовать саму процедуру, и они сами подстраиваются под тип кожи и волос.

Еще аппараты для лазерной эпиляции стали меньше, их легче поставить в кабинете, даже если речь идет о небольшой площади. Но при этом их проверяют строже на уровне сертификации, чтобы все было безопасно.

Чем новые аппараты отличаются от старых

Разница – колоссальная. Новый лазерный аппарат работает быстрее, эффект держится дольше, и рисков стало меньше. Если раньше на эпиляцию ног уходил час, то сейчас минут 20-30. А охлаждение делает процесс почти безболезненным. И еще: современные лазеры видят даже светлые волоски, которые раньше было не достать.

Почему это выгодно салонам

Новые аппараты – это хорошо не только для клиентов, но и для бизнеса. Если делать все быстро, можно принять больше людей за день. И если клиентам нравится результат, они будут возвращаться. Плюс, теперь можно работать с любым типом кожи, а значит, клиентов станет больше. В общем, если все делать правильно, аппараты для лазерной эпиляции быстро окупаются. Обычно это происходит за полгода-год, хотя все зависит от индивидуальных условий и политики клиники

Что важно при выборе аппарата

Чтобы лазерная эпиляция работала и была безопасной, надо правильно выбирать аппарат. Посмотрите, есть ли у продавца все нужные документы – сертификаты, разрешения, лицензии. Еще важна мощность аппарата, какие у него есть волны (лучше, если несколько), как хорошо работает охлаждение, и насколько надежный производитель. Ну и еще посмотрите на программное обеспечение, чтобы лазером было удобно пользоваться в долгосрочной перспективе.

Фото: unsplash (Farhad Ibrahimzade)