Представитель FEMA заявил, что российские аппараты утилизировали из-за отсутствия необходимой сертификации.

В США объяснили уничтожение российских аппаратов ИВЛ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Недавно издание Buzzfeed сообщило, что штаты отказались от использования российских аппаратов ИВЛ из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении. Кроме того, на решение уничтожить технику повлияли сообщения из России, в которых говорилось, что оборудование якобы может быть причиной возгораний. Изначально аппараты доставили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси, но затем решили не использовать, так как ситуация с коронавирусом в стране выправилась.

В ведомстве уточнили, что любые аппараты ИВЛ должны иметь либо разрешение 510(k), либо разрешение на экстренное применение (РЭП). В таком случае, они могут быть использованы, как на территории США, так и за ее пределами. У российских аппаратов этих документов не было.

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