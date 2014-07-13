Подробности убийства в московской колледже: Емельянников оставил в наследство брату аккаунты в играх

Предполагаемое убийство и самоубийство в московском колледже вхбудоражило страну. Сегодня стало известно, что Андрей Емельянников оставил записку своему старшему брату.

Страшный инцидент произошел 1 ноября в московском колледдже. Его ученик Андрей Емельянников учинил кровавую расправу над преподавателем ОБЖ. По неподтвержденным данным, причиной нападения стали угрозы со стороны преподавателя исключить молодого человека из-за его прогулов. Подозреваемый на перемене дождался, когда преподаватель останется один и нанес ему множественные ножевые раны.

Мужчина скончался, а парень сфотографировал его и сделал с ним селфи. Кровавые фотографии он выложил в социальные сети. После этого ученик свел счеты с жизнью.



ДНЕВНИК И ПРОЩАЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЕМЕЛЬЯННИКОВА



Во время обыска в квартире полиция проверила компьютер подозреваемого. Оказалось, что он с 29 октября вел дневник, где изливал душу. Также он оставил файл с прощальной запиской, адресованной его старшему брату Артему.

Как передает "Московский комсомолец" в записке молодой человек передавал свой монитор и аккаунты в онлайн-играх родственнику. Далее он подробно расписывает, почему его разочаровал этот мир.

Также в истории браузера нашли ссылки на интернет-магазин с оружием. По данным СМИ, именно там молодой человек купил себе оружие.

В СУМКЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО НАШЛИ ЛЕКАРСТВА И ОРУЖИЕ



При осмотре места преступления полиция нашла в личных вещах молодого человека небольшой топор, два ножа и циркулярную пилу. С последней парень сделал селфи, которое выложил в интернет.

СМИ сообщают со ссылкой на источники в полиции, что в сумке юноши нашли таблетки. Правда, никаких особо серьезных и опасных средств: анальгин и цитромон. Мать подозреваемого сказала, что лекарства он мог взять в домашней аптечке.

Мама, брат и близкие друзья Андрея не смогли вспомнить какие-то факты, которые выдали бы причину ужасающего поступка. Мать ничего о проблемах сына в колледже не слышала, последний раз на собрании была осенью прошлого года.

Фото: ВКонтакте