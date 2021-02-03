На площадке "Новоорловская" появилась Аллея промышленников

Всего высадили порядка 30 елей.

Аллея промышленников появилась на площадке "Новоорловская" на территории Особой экономической зоны "Санкт-Петербург". "Зеленый остров" – символ стойкости отрасли и силы, рассказали в Смольном 25 апреля.

Акция состоялась в рамках общегородского месячника по благоустройству. В посадке хвойных деревьев поучаствовали вице-губернатор Кирилл Поляков, глава профильного комитета Александр Ситов и генеральный директор ОЭЗ Тамара Рондалева. Всего высадили порядка 30 елей.

Сегодня мы не просто сажаем деревья – мы создаем символ преемственности промышленных традиций и уверенного развития экономики города. Петербургская ОЭЗ одна из первых среди всех ОЭЗ России разработала стратегию устойчивого развития. В результате ее планомерной реализации в прошлом году наша площадка заняла второе место в ESG рейтинге среди ОЭЗ России. Этот рейтинг отражает оценку устойчивости бизнеса и его принципы работы в трех направлениях: окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

С прошлого года площадь ОЭЗ была увеличена вдвое за счет присоединения "Парнаса" и "Шушар".

Ранее на Piter.TV: новую Аллею Памяти в честь погибших защитников Ленинграда заложили в Пушкинском районе.

Видео: Telegram / Кирилл Поляков