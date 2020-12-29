Депрессия, проблемы с алкоголем и юмор – в Москве ушёл из жизни комик Александр Шаляпин

В СМИ появилась информация о том, что стендап-комик и актер мог покончить с собой.

В понедельник, 25 января, стало известно, что в Москве ушёл из жизни 42-лентий актер Александр Шаляпин. По данным СМИ, минувшей ночью он мог покончить с собой. Тело обнаружила супруга.

Александр Шаляпин

Александр родился 6 мая 1979 года в Люберцах. В начале 90-х Шаляпин переехал вместе с матерью в Самару. Там он поступил в театрально-телевизионную студию "Товарищ". Позже Александр был ведущим на различных праздниках.

Новогодняя сказка. Самара. Я в роли волка. Телестудия "Товарищ" 1995-96 год Александр Шаляпин, комик

Дебют в кинематографе состоялся в 2005-м году, когда талантливому актеру предложили роль Дурбазола в 2-й части "Бумера". За свою карьеру он снялся в более 50 фильмах, в том числе в кинокартинах и телевизионных работах "Сваха", "Любовь как любовь", "Глухарь-2", "Карпов", "Женщины против мужчин".

Заниматься стендап-карьерой Шаляпин стал в 2010 году. Сначала он выступал в клубах на вечеринках, организованных "Стендап-проектом", а через год состоялся дебют на фестивале "Большая разница". Александр завоевал приз в номинации "Альтернативная пародия". С 2012 года до 2014 года числился постоянным резидентом шоу Stand Up на ТНТ.

По словам знакомых Шаляпина, его яркую карьеру на ТНТ прервала алкогольная зависимость и депрессия. Директор артиста Мария Малякина подтвердила, что Александр последнее время он был в реабилитации.

Известно, что у Александра остался ребенок от первого брака.

Реакция звёзд на смерть Шаляпина

Одним из первых на смерть Александра Шаляпина отреагировал комик Илья Соболев. Комик заявил, что "если нужна помощь, не бойтесь её просить". Также соболезнования принесли комики Гарик Харламов, Денис Косяков и Алексей Щербаков.

Кроме того, пользователи соцсетей оставляют соболезнования под последним постом Александра Шаляпина в Instagram.

Ранее мы сообщали о том, что в 87 лет умер американский телеведущий Ларри Кинг.

Фото/видео: скриншоты, @shalyap_in / instagram