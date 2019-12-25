Актер и первый проректор РГИСИ Арвид Зеланд ушел из жизни в Петербурге

Арвид Зеланд закончил РГИСИ в 1989 году, преподавал в институте с 2006 года, а в 2025 году возглавил институт в должности первого проректора по учебно-методической работе.

В Петербурге на 59-м году жизни ушел из жизни известный актёр и педагог, первый проректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Арвид Зеланд. Печальную новость подтвердили в пресс-службе института, пишет spb.aif.ru.

Глубокое проникновение в профессию, искренняя преданность театру, внимательное наблюдение за современным развитием театра и вдумчивый подход к подготовке студентов сделали возможным воспитание множества талантливых актёров русской драмы, говорится в официальном сообщении вуза. Время и место церемонии прощания будут объявлены дополнительно.

Арвид Зеланд закончил РГИСИ в 1989 году, преподавал в институте с 2006 года, а в 2025 году возглавил институт в должности первого проректора по учебно-методической работе. Параллельно он продолжал активную творческую карьеру, снявшись в фильмах и телесериалах, таких как "Морские дьяволы", "Невский", "Литейный" и других проектах.

Фото: пресс-служба РГИСИ