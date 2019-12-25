Центр "Мастер ОК" запустил акцию "Пространство добрых дел" для психологической поддержки людей с инвалидностью

На сегодняшний день в Петербурге действуют 5 площадок, где молодежь с инвалидностью занимается различными видами ремесленного искусства.

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" 12 лет оказывает содействие молодежи с ментальными особенностями здоровья в трудоустройстве, психологической поддержке и приобретении опыта в специализированных учебных цехах. Была запущена акция #ПространствоДобрыхДел, цель которой – привлечение общественного внимания к проблемам психологической реабилитации людей с ограниченными возможностями и сбор пожертвований на улучшение помещений, где ребята смогут получить необходимую психологическую помощь и профессиональное ориентирование.

Благодаря поддержке партнёров, Центр "Мастер ОК" воплощает в реальность заветные желания многих подопечных. На сегодняшний день в Петербурге действуют 5 площадок, где молодежь с инвалидностью занимается различными видами ремесленного искусства: столярное дело, изготовление изделий из глины, швейное дело и роспись тканей. Весной 2025 года Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга предоставил Центру "Мастер ОК" дополнительное пространство, ставшее шестой мастерской, расположившейся по адресу улица Гатчинская, 9, литер А.

Количество людей с инвалидностью, которые обращаются к нам в поиске работы и за психологической помощью, растет с каждым годом. Поэтому Центру "Мастер ОК" важно продолжать расширение. В новом помещении наши психологи и кураторы смогут проводить первичную диагностику клиентов, помогать им выстраивать карьерный путь и успешно трудоустраиваться. Планируем, что социальные услуги получат не менее 300 кандидатов Иван Граевский, директор Центра "Мастер ОК"

Иван Граевский особо подчёркивает удачное расположение нового помещения:

Пространство недалеко от центра города, метро рядом, но при этом здесь тихо, спокойно. Что нас сразу и подкупило. Особенно ценно, что находится помещение на первом этаже, значит посещать нас смогут люди с разными особенностями здоровья. Это комфортное и доступное место для всех. Иван Граевский, директор Центра "Мастер ОК"

Поддержать Центр "Мастер ОК" можно на сайте Благо.ру.

Фото: предоставлено Центром "Мастер ОК"