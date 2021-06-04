Сбербанк вновь запустил программу сельской ипотеки под ставку 2,7%

В этом году на программу будет выделено в качестве субсидий порядка 600 млн. рублей.

Сбербанк вновь запускает программу "Сельская ипотека" под ставку 2,7%. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сегодня мы снова запускаем программу "Сельская ипотека" под ставку 2,7%, которая работала у нас в прошлом году. Мы очень надеемся, что в этом году она будет востребована у наших сельчан. Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка.

Царёв также добавил, что в этом году лимит будет существенно больше, чем в прошлом.

Мы ожидаем, что на программу будет выделено в качестве субсидий порядка 600 млн. рублей. Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которую разработал Минсельхоз, чтобы повысить уровень жизни на селе.

Видео: Piter.tv