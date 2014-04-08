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В Петербурге 9 апреля объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра
Сегодня, 10:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 9 апреля объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра

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Местами порывы могут достигать 15 м/с.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности в связи с ветреной погодой. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в городской администрации.

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 12:00 до 21:00 09 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Местами порывы могут достигать 15 м/с.

При усилении ветра:

 – уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

 – машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

 – находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 – избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv

Теги: апрель, ветер, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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