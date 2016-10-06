Просроченная задолженность петербуржцев за отопление и горячую воду достигла 6,5 млрд рублей

Жителей призывают своевременно оплачивать счета, ведь несвоевременная оплата ведет к регулярному увеличению долга за счет начисляемых штрафов.

По данным пресс-службы АО "ТЭК СПб", просроченная задолженность жителей Северной столицы за тепловую энергию и горячее водоснабжение по состоянию на начало ноября достигает внушительной цифры — 6,5 млрд рублей.

Жителей призывают своевременно оплачивать счета, ведь несвоевременная оплата ведет к регулярному увеличению долга за счет начисляемых штрафов. Задолженность может привести к серьезным последствиям: компания вправе обратиться в судебные инстанции, после чего судебный исполнитель получит полномочия наложить арест на имущество должника либо запретить ему покидать пределы страны.

Чтобы выяснить наличие долгов по теплу и горячей воде, горожане могут позвонить по указанным контактным номерам: за информацией по договорам теплоснабжения обращаться по номеру телефона 601-93-93, по коммунальным услугам отопления и горячего водоснабжения — 494-84-84 (добавочные номера 6245, 6246) или 679-22-22 (для жителей Санкт-Петербурга), 630-20-10 (для ленинградской области).

Оплатить имеющийся долг по решению суда можно без регистрации и дополнительной комиссии несколькими способами: используя QR-код на полученной квитанции или через сайт АО "ТЭК СПб". Важно правильно ввести реквизиты платежа, указанные в судебном акте. Подробные инструкции и необходимые реквизиты опубликованы на официальном ресурсе компании.

Фото: Piter.TV