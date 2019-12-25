На реке Свирь произошло столкновение аэролодки с плавучим домом

Предварительно установлено, что судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту столкновения аэролодки с плавучим домом на реке Свирь Ленинградской области.

Накануне в 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Ленинградской области на реке Свирь аэролодка совершила столкновение с плавучим домом.

Полицейскими установлено, что трое работников рыбоводной фирмы, находясь на судне, наехали на бытовку, расположенную в садке. Сотрудники фирмы и судоводитель аэролодки госпитализированы.

Предварительно установлено, что судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У судоводителя взят анализ на алкогольное и наркотическое опьянение.

Фото: СПб ЛО МВД России на водном транспорте