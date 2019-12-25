В садоводстве "Выборгский Райисполком" в пожаре пострадала женщина

В частном доме происходило горение по всей площади.

В Выборгском районе Петербурга во время пожара пострадала женщина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в поселке Парголово в садоводстве "Выборгский Райисполком", 1-я аллея, д. 11 поступило 19 августа в 04:45. В одноэтажном доме с мансардой, размером 8х10 метров, в частном доме происходило горение по всей площади.

В 06:45 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение.

На прошлой неделе пьяный петербуржец сжег торговый павильон с овощами и фруктами на Караваевской.

Фото: Piter.TV