Число регистраций строительных компаний в Петербурге упало на 12%

Количество зарегистрированных строительных компаний в Санкт-Петербурге за первые семь месяцев 2025 года упало на 12% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, как сообщило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на данные портала Rusprofile.

Общая статистика показывает, что по всей России число новых регистраций строительных фирм сократилось на 7,5%. Особенно резкий спад — минус 30,6% — отмечен в Москве, в то время как Крым продемонстрировал положительную динамику с ростом на 25,3%.

Причины снижения аналитики видят в снижении потребительского спроса и повышении издержек, которые приводят к уменьшению прибыли крупных застройщиков и созданию финансовых трудностей для малых игроков рынка. Так, например, чистый доход группы компаний "Самолёт" упал в 2,6 раза, "ПИК" потеряла 22%, а "А101" — 16%.

Организация "Наш.Дом.РФ" подтвердила тенденцию, отметив, что объёмы продаж квартир в новостройках по всей стране за первые восемь месяцев снизились на 26% по сравнению с показателем 2024 года. Инвестиции в строительство коммерческих объектов, в свою очередь, сократились на 28%.

Фото: Piter.TV