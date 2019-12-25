На станции метро "Ладожская" состоялся праздничный спектакль-концерт ко Дню Победы

В мероприятии приняли участие ветераны, горожане и творческие коллективы.

На станции метро "Ладожская" прошёл праздничный спектакль-концерт "Память поколений", приуроченный ко Дню Победы. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

В мероприятии приняли участие ветераны, горожане и творческие коллективы. Центральным элементом праздника стала историческая экспозиция с легендарной "полуторкой" (ГАЗ-АА). Грузовик, воссозданный в упрощённой модификации военного времени, напомнил гостям о роли техники в годы блокады Ленинграда. Благодаря малому весу (1 650 кг) именно эти автомобили стали основным транспортом на Дороге жизни, доставляя грузы в осаждённый город и эвакуируя жителей по льду Ладожского озера.

Программа концерта состояла из выступлений хоровых коллективов метрополитена и Пассажиравтотранса, а также чтения фронтовых писем. Вечер завершился символичным запуском бумажных журавлей под звуки одноимённой песни. Воспитанники детских художественных коллективов вручили ветеранам рисунки, цветы и "письма Победы".

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Фото: Telegram/ Начальник транспортного цеха