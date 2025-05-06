В Петербурге сотрудники МВД поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

Оркестр петербургского Главка исполнил для них композиции военных лет прямо под окнами квартир, где проживают ветераны.

Сотрудники петербургской полиции продолжают поздравлять с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны – бывших сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники петербургской полиции праздничным концертом поздравили еще троих ветеранов – бывших сотрудников органов внутренних дел. Оркестр петербургского Главка исполнил для них композиции военных лет прямо под окнами квартир, где проживают ветераны.

Первые поздравления прозвучали для жительницы блокадного Ленинграда Руфины Васильевны Жуковой, которой недавно исполнилось 88 лет. Руфина Васильевна 34 года отдала службе в органах предварительного следствия, расследуя уголовные дела, связанные с организованной преступной деятельностью. В 2003 году в звании полковника юстиции женщина на пенсию.

Еще один праздничный концерт был организован петербургскими полицейскими для труженика тыла – Ильи Яковлевича Рогули, который встретил войну 12-летним подростком. В 1952 году Ильи Яковлевич начал службу постовым милиционером, позже став участковым инспектором милиции Калининского районного ОВД г. Ленинграда. За время службы удостоен множества наград и медалей, среди которых – "Отличник милиции" и "Ветеран труда".

Также поздравление прозвучало для Александра Ивановича Шевцова, который провел годы войны в тяжелейших условиях, будучи узником немецкого концлагеря. Свою службу в милиции Александр Иванович начал с должности милиционера Петроградского райисполкома, позже став оперуполномоченным 51 отделения милиции, где и прослужил до пенсии.

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