В ежегодном полумарафоне "Северная столица" примут участие 11 тысяч человек

6 августа в Петербурге пройдет ежегодный полумарафон "Северная столица".

Уже в эти выходные, 6 августа в Петербурге пройдет ежегодный полумарафон "Северная столица". На старт планируют выйти 11 тысяч участников. Об этом в своём Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Для атлетов предусмотрены дистанции 10, 21,1 километр и эстафета. Стартово-финишный городок будет располагаться на Дворцовой площади. Маршрут полумарафона пройдет по территориям Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.

Также состоится традиционный детский забег, который пройдёт 5 августа, накануне полумарафона. Принять участие в нём могут все желающие от 0 до 13 лет. В зависимости от возраста участники пробегут дистанции 400 или 800 метров.

Фото: полумарафон "Северная столица"