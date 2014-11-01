  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новую детскую игровую зону в Зеленогорском парке подготовят к 1 октября
Сегодня, 14:53
76
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новую детскую игровую зону в Зеленогорском парке подготовят к 1 октября

0 0

Участники выездного совещания осмотрели состояние площадки и качество установленного игрового оборудования.

Новая детская игровая площадка строится в Зеленогорском парке культуры и отдыха в рамках городской программы "Комфортная городская среда". Контроль за выполнением работ провели депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок, директор парка Галина Смолянская и глава Зеленогорска Дмитрий Чечин. Отчет о проверке хода работ появился в социальных сетях депутата, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Участники выездного совещания осмотрели состояние площадки и качество установленного игрового оборудования. Ходосок подчеркнул высокую интенсивность проводимых работ и выполнение графика подрядчиком: организация работает интенсивно, вся работа выполняется точно по графику, игровое оборудование уже завозится на участок.

Планируется закончить все работы до 1 октября, оснований сомневаться в соблюдении сроков нет. Парламентарий выразил надежду, что вскоре зеленогорцы получат современную детскую площадку, предназначенную для семейного досуга. 

Ранее мы сообщили о том, что  ремонт детской площадки завершен на улице Салова.

Фото: Telegram / Александр Ходосок 

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии