Новую детскую игровую зону в Зеленогорском парке подготовят к 1 октября

Новая детская игровая площадка строится в Зеленогорском парке культуры и отдыха в рамках городской программы "Комфортная городская среда". Контроль за выполнением работ провели депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок, директор парка Галина Смолянская и глава Зеленогорска Дмитрий Чечин. Отчет о проверке хода работ появился в социальных сетях депутата, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Участники выездного совещания осмотрели состояние площадки и качество установленного игрового оборудования. Ходосок подчеркнул высокую интенсивность проводимых работ и выполнение графика подрядчиком: организация работает интенсивно, вся работа выполняется точно по графику, игровое оборудование уже завозится на участок.

Планируется закончить все работы до 1 октября, оснований сомневаться в соблюдении сроков нет. Парламентарий выразил надежду, что вскоре зеленогорцы получат современную детскую площадку, предназначенную для семейного досуга.

Фото: Telegram / Александр Ходосок