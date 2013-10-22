В Петербурге может закрыться фонд "Не напрасно", который оказывает поддержку людям с онкологией

К концу этого года в ситуации кризиса оказался фонд "Не напрасно": команда не получила тех денег, которые необходимы для продолжения работы фонда в его полном объёме.

Уже в январе 2024 года работа части проектов некоммерческой организации "Не напрасно", которая более 13 лет оказывает поддержку людям с онкологическими заболеваниями по всей России, может быть приостановлена. Это значит, что тысячи человек могут лишиться помощи, рассказала Piter.tv директор по коммуникациям фонда "Не напрасно" Ирина Михайлова.

По данным фонда, ежемесячно только в справочную "Просто спросить" обращаются около 300 человек, чтобы получить ответы о своем заболевании напрямую от экспертов из федеральных онкологических центров. Около 220 000 человек пользуются материалами "Профилактики Медиа", а также энциклопедии "Онко Вики" – это единственный в России справочник о раке, который создается и регулярно обновляется онкологами. Благодаря грантовой образовательной программе "Высшая школа онкологии" более 100 врачей смогли пройти обучение и устроиться в ведущие онкологические центры страны.

К концу этого года в ситуации кризиса оказался фонд "Не напрасно": команда не получила тех денег, которые необходимы для продолжения работы фонда в его полном объёме. НКО придётся сократить количество экспертов и значительно увеличить срок ответов на вопросы пациентов. Также фонду "Не напрасно" придётся отложить публикацию новых статей на "Профилактике Медиа", а также разделов "Онко Вики". Возможно, будет приостановлена и работа теста "Скрин", так как из-за недостатка финансирования он не сможет быть вовремя актуализирован.

Для каждого из нас фонд — больше, чем просто место работы. В "Не напрасно" нет случайных людей: кто-то потерял близкого из-за онкологического заболевания или прямо сейчас проходит вместе с ним путь лечения, кто-то как врач видит в проектах фонда способ помогать одновременно большему количеству людей, чем это возможно в медицинских центрах. И все мы на своем опыте знаем, как важна для человека, который столкнулся с заболеванием, такая поддержка. команда фонда "Не напрасно"

Чтобы спасти фонд "Не напрасно", НКО нужно собрать 7 500 000 рублей до конца декабря. Это сумма позволит сохранить все проекты, обеспечить техническую поддержку сервисам, продолжить работать в январе-феврале 2024 года и успеть привлечь финансирование для продолжения деятельности в следующем году.

Принять участие в сборе "Спасти "Не напрасно"", чтобы люди с онкологическими заболеваниями не лишались помощи, можно на сайте help.nenaprano.ru.

Фонд медицинских решений "Не напрасно" работает для того, чтобы жители России имели доступ к качественному лечению, продвигает идеи профилактики и своевременной диагностики заболеваний, занимается образованием врачей и помогает пациентам получать всю необходимую информацию.

Фото: официальный сайт фонда "Не напрасно"